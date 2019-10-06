اقتصاد

لملوم يؤكد متابعة قضايا الأصول الليبية بالخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية في الخارج خلال اجتماعها السابع الأحكام المحالة من قبل إدارة القضايا لدارستها ومتابعتها قانونيا والاطلاع على الموقف المالي لها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقيادة وزير العدل في حكومة الوفاق ورئيس اللجنة محمد لملوم وبحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي بالإضافة لمدير الإدارة القانونية في مصرف ليبيا المركزي.

وتطرق لملوم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بطرابلس إلى ضرورة متابعة كافة الدعاوى المقامة ضد أصول الدولة الليبية في الخارج دون الكشف عن أي تفاصيل لقضايا بعينها تم النقاش فيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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