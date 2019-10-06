لملوم يؤكد متابعة قضايا الأصول الليبية بالخارج

بحثت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية في الخارج خلال اجتماعها السابع الأحكام المحالة من قبل إدارة القضايا لدارستها ومتابعتها قانونيا والاطلاع على الموقف المالي لها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بقيادة وزير العدل في حكومة الوفاق ورئيس اللجنة محمد لملوم وبحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي بالإضافة لمدير الإدارة القانونية في مصرف ليبيا المركزي.

وتطرق لملوم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بطرابلس إلى ضرورة متابعة كافة الدعاوى المقامة ضد أصول الدولة الليبية في الخارج دون الكشف عن أي تفاصيل لقضايا بعينها تم النقاش فيها.

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