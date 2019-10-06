إفشال محاولات تقسيم البلاد..الوطنية للنفط ترحب ببيان البعثة الأممية

أخبار ليبيا24

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن دعمها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا،بتأكيد المجتمع الدولي على حق المؤسسة الحصري في استيراد و تصدير النفط الخام ومشتقاته.

واعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط – في بيان لها – أن هذه المبادرة خطوة هامة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن النفط والموارد الطبيعية الليبية هي ملك لكافة الشعب الليبي، ولا يجب في أي حال من الأحوال استخدامها عسكريا.

وأوضحت أن استعمال النفط الليبي والمنشآت النفطية لأغراض عسكرية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني و التي ترقى إلى جرائم حرب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها إزاء المؤشرات التي تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

وكررت البعثة – في بيان لها عبر موقعها الرسمي – التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني.

وحذرت البعثة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين.

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