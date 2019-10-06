ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 6 اكتوبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.235 دينار
|4.225 دينار
|اليورو
|4.58 دينار
|4.50 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.14 دينار
|5.06 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|0.66 دينار
|الدينار التونسي
|1.48 دينار
|1.40 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدينار الاردني
|5.92 دينار
|5.84 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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