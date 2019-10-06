صنع الله: تزايد التبادل النفطي التجاري مع روسيا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن التبادل التجاري مع روسيا في قطاع النفط، ازداد خلال العامين الماضيين، وبلغ نحو خمسة مليارات دولار ونصف والمليار.

وشدد صنع الله في لقاء مع قناة روسيا اليوم السبت، على الدور موسكو الذي وصفه بالمهم من أجل استقرار ليبيا ووحدة قطاع النفط فيها، معربا عن تطلعه إلى زيادة التعاون بين البلدين في مجالي النفط والغاز.

وأضاف رئيس مؤسسة النفط أن الإنتاج الحالي لليبيا يتراوح بين مليون ومئتين إلى مليون وثلاث مئة ألف برميل نفط يوميا، مبينا أن الوضع الأمني يؤثر على قطاع النفط ويتسبب أحيانا في وقف أو تذبذب الإنتاج.

وأكد صنع الله أن توقف النفط لثلاث سنوات تسبب بخسارة ليبيا أكثر من مئة مليار دولار، وأن خمسة حقول ما تزال خارج سيطرة المؤسسة، متهما الأجسام الموازية بشرق البلاد بمحاولة إبرام عقود وهمية مع شركات قزمية، وفق قوله.

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