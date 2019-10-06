“بلدي جنزور” ينشر تقديرات ميزانية 2020

نشر المجلس البلدي جنزور تقديرات الميزانية للعام 2020 وتضمنت البيانات تقديرات الإنفاق والإيرادات وقدّر المجلس البلدي أن تبلغ الإيرادات 38.766 مليون دينار في العام المقبل.

كما توقع أن تبلغ إيرادات رسوم النظافة المحصلة 37.418 مليون دينار ونحو 571,155 ألف رسوم منح التراخيص ضمن نطاق البلدية، كما شملت تقديرات الإيرادات مبلغ 433,920 ألف دينار من رسوم الدعاية والإعلان واللافتات، ونحو 342,286 ألف كرسوم الأسواق الشعبية والفضاءات العامة.

أما الإنفاق في بلدية جنور فبحسب التقديرات سيكون على 6 بنود حيث سيبلغ حجم الإنفاق على المقابر ونفقات أخرى لم تسمها البلدية 1.077 مليون دينار، أما الإنفاق على الرخص واللافتات فسيكون بمبلغ 272,965 ألف دينار، أما نفقات الفضاء العام فقد قدرت البلدية أن إنفاقها عليها سيبلغ 783,610 ألف دينار.

وخصصت البلدية 700 ألف دينار كمصروفات العام المقبل على مستوى الصرف الصحي وأعمدة الإنارة، أما الإنفاق على المصائف فسيكون بـ1 مليون دينار حسب تقديرات المجلس البلدي جنزور.

وجاء آخر البنود حسب تقديرات الإنفاق على بند تجميع القمامة من البلدية التي أوضحت أن الإنفاق عليها يتوقع أن يصل 34.972 مليون دينار.

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