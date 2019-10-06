صنع الله: بإمكان المؤسسة زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50% إذا توفرت الاستثمارات وتحسن الأمن

قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إن بإمكان ليبيا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة، إذا توفرت الاستثمارات المطلوبة، وتحسن الوضع الأمني بالبلاد.

وأضاف صنع الله في تصريح عقب لقائه الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوري سينت يورين بموسكو، أنه يمكن توفير أكثر من مليار ونصف دولار سنويا باستخدام الغاز كوقود أساسي لتوليد الطاقة بدلا من الوقود السائل، مؤكدا أن الدور الذي تلعبه ليبيا كدولة منتجة للغاز الطبيعي مهم جدا، وفق وصفه.

وشارك وفد من مؤسسة النفط السبت في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في موسكو على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لاستكشاف الفرص التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين في مجال الطاقة، وفق تعبيرها.

وأفادت المؤسسة بإجراء وفدها محادثات غير رسمية مع شركة غازبروم، حيث وافق على عقد مناقشات فنية في نهاية شهر أكتوبر، وذلك بهدف استئناف شركة غازبروم أنشطتها التجارية في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للوطنية للنفط.

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