تاتنفت الروسية: مستعدون للعودة لليبيا الأسابيع المقبلة

قال مدير شركة تاتنفت الروسية نايل ماغانوف، إنهم مستعدون للعودة إلى ليبيا في الأسابيع المقبلة لاستكمال ما تبقى من العمل المتعاقد عليه.

وأوضح ماغانوف في لقائه بوفد المؤسسة الوطنية للنفط في منتدى للغاز برسيا السبت، أن عقود عملهم تتمثل في أربع اتفاقيات للاستكشاف ومقاسمة الإنتاج في كل من غدامس وسرت، وقعت بين عامي 2005 و2007.

وأعرب رئيس تاتنفت الروسية عن استعداد شركته لزيادة الاستثمار في تطوير حقول النفط المكتشفة وغير المطورة، وحقول نفط الخام الثقيلة، والحقول ذات النفاذية المنخفضة.

ونقل المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط في حسابه الرسمي، مناقشة الطرفين في الوقت الحالي لإمكانية توقيع مذكرات تفاهم لإجراء الدراسات المكمنية وتقديم مقترحات لتطوير هذه الحقول.

وشارك وفد من مؤسسة النفط السبت في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في موسكو على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لاستكشاف الفرص التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين في مجال الطاقة، وفق تعبيرها.

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