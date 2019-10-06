اقتصاد

“مالية الوفاق” تعلن صرف مرتبات سبتمبر للقطاع العام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي لإتمام باقي الإجراءات القانونية.

وبحسب البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي فقد بلغ الإنفاق على باب المرتبات حتى شهر مايو من هذا العام 13.8 مليون دينار، أي ما يعادل أكثر من 58 في المئة من إجمالي حجم الإنفاق العام.

ويعمل في القطاع العام الليبي نحو 1.8 مليون موظف، وتسعى حكومة الوفاق ووزارة الاقتصاد لإحداث نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حجم الإنفاق العام على المرتبات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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