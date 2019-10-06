“مالية الوفاق” تعلن صرف مرتبات سبتمبر للقطاع العام

أحالت إدارة الميزانية في وزارة المالية مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي لإتمام باقي الإجراءات القانونية.

وبحسب البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي فقد بلغ الإنفاق على باب المرتبات حتى شهر مايو من هذا العام 13.8 مليون دينار، أي ما يعادل أكثر من 58 في المئة من إجمالي حجم الإنفاق العام.

ويعمل في القطاع العام الليبي نحو 1.8 مليون موظف، وتسعى حكومة الوفاق ووزارة الاقتصاد لإحداث نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حجم الإنفاق العام على المرتبات.

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