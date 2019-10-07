الوطينة للنفط تعلن إيقاف معمل الغاز بميناء الزويتينة لغرض الصيانة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إيقاف معمل الغاز بميناء الزويتينة، من يوم الغد لإجراء عمليات الصيانة المجدولة خلال الفترة من اليوم السابع إلى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، أن عملية الإيقاف سيترتب عليها إيقاف حيث سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 الف برميل نفط يوميا وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة سرت ستستمر بتزويداتها الطبيعية من الغاز لمحطات الكهرباء وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل. وقد تم إبلاغ الشركة العامة للكهرباء بهذه الإجراءات.

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