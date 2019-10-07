تسيّيري إجدابيا يناقش سبل تطوير الخدمات في مصرف الوحدة

إجدابيا 07 أكتوبر 2019 (وال) – عقد رئيس المجلس التسييّري لبلدية إجدابيا امبارك المنفي، اجتماع موسع بقاعة مصرف الوحدة، لمناقشة سبل تطوير الخدمات في مصرف الوحدة .

و ضمّ الاجتماع مدير إدارة التسويق بمصرف الوحدة أحمد التركي، ومدير مصرف الوحدة سالم الوافي، و رئيس جامعة إجدابيا الدكتور موسي المقريف، ومدير مكتب التضامن الاجتماعي عمر رافع، وكبار زبائن مصرف الوحدة، وعدد من رجال الأعمال.

وتطرق المنفي خلال اجتماعه، إلى بحث سبل تدشين وكلات جديدة لمصرف الوحدة بالمدينة، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتم على هامش الاجتماع الاتفاق مع الحضور على فتح عدة وكالات بالمدينة متمثلة بإفتتاح وكالة مصرف الوحدة بجامعة إجدابيا، بالإضافة إلى الوكالة التي ستفتح في مكتب التضامن الاجتماعي ببلدية إجدابيا، و افتتاح وكالة خاصة برجال الأعمال .

هذا و اتفق الحضور على إطلاق وتفعيل جميع الخدمات المصرفية الجديدة كخدمة “موبي كاش” و الوحدة “اون لاين” و نظام الاقتراض بالصرافة الإسلامية والعديد من الخدمات الاخرى. (وال _ إجدابيا) ع م / ف و

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