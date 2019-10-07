أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 07 اكتوبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 07 اكتوبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.23 و4.235 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.205 دينار

اليورو 4.57 دينار

الجنية الإسترليني 5.13 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.48 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 2.8 دينار

الدينار الأردني 5.92 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.20 و4.205 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ147.5 دينار

كسر الفضة 1.85 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.75 و3.80 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.28 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.