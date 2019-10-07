إيقاف العمل بمعمل الغاز بميناء الزويتينة لغرض الصيانة

الزويتينة-العنوان

أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين العمل بمعمل الغاز بميناء الزويتينة لإجراء عمليات الصيانة المجدولة خلال فترة أسبوع.

وأعلنت المؤسسة تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن ذلك سيترتب عليه إيقاف نحو 15 ألف برميل نفط يوميًا ونحو 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وقال المؤسسة، إن شركة سرت ستستمر بتزويداتها الطبيعية من الغاز لمحطات الكهرباء وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أبلغت الشركة العامة للكهرباء بهذه الإجراءات.

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