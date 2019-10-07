المؤسسة الوطنية للنفط توقف العمل بمعمل الغاز بميناء الزويتينة من أجل الصيانة

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف معمل الغاز بميناء الزويتينة لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم الإثنين لإجراء عمليات الصيانة المجدولة خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر 2019.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة، مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 ألف برميل نفط يوميًا وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

ووفقًا لما ذكرته المؤسسة؛ فإن تعليق الإنتاج بحقل الفارغ لفترة أسبوع سيترتب عليه إيقاف نحو 105 ألف برميل من النفط و490 مليون قدم من الغاز.

وقالت المؤسسة، إن شركة سرت ستستمر بتزويداتها الطبيعية من الغاز لمحطات الكهرباء وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أبلغت الشركة العامة للكهرباء بهذه الإجراءات.

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