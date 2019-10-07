انخفاض جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.225 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.195 دينار

اليورو 4.57 دينار

الجنية الإسترليني 5.14 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.48 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 2.8 دينار

الدينار الأردني 5.92 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ147.5 دينار

كسر الفضة 1.85 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.75 و3.80 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.28 دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية