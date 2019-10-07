سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|4.21 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|4.22 دينار
|اليورو
|4.56 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.12 دينار
|الليرة التركية
|0.74 دينار
|الدينار التونسي
|1.48 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|الدولار الكندي
|2.78 دينار
|الدينار الأردني
|5.92 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|4.185 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|147 دينار
|كسر الفضة
|1.95 دينار
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