اقتصاد

التوترات السياسية تعصف بالليرة التركية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت الليرة التركية اليوم الاثنين انخفاضا جديدا أمام الدولار وسط التطورات التي تعيشها منطقة شمال سوريا وما يخص الهجوم التركي القريب عدا عن انسحاب قوات الولايات المتحدة من المنطقة.

وتراجعت الليرة صباح اليوم من 5.7000 ليرة للدولار يوم الجمعة الماضي إلى 5.7450 للدولار وفقا لوكالة رويترز في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمات اقتصادية وخيمة سببها انهيار العملة التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها في تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة والقلق إزاء التدخل السياسي في السياسة النقدية .

بينما فقدت الليرة التركية في عام 2019 8% من قيمتها، وفي السياق ذاته ذكر أحد المتداولين في الفوركس فضل عدم ذكر اسمه أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول تطور العملية العسكرية التركية في سوريا وكان مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا “بيست 100” قد انخفض بنسبة 0.78%، فيما هبط المؤشر المصرفي بنسبة 1.06%.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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