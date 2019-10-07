دولة رئيس مجلس الوزراء يحضر مراسم تسليم عدد من الآليات لصالح وزارة العدل والشركة العامة للمياه والصرف الصحي

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- حضر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، مراسم تسليم عدد من السيارات والآليات الخدمة، لصالح وزارة العدل، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي.

هذا وقد وحضر مراسم الاحتفال التي جرت بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، معالي وزير العدل المستشار محمود النوري، ووكيل الوزارة الأستاذ خالد مراجع، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي الأستاذ إبراهيم الدرسي.

كما حضر مراسم الاحتفال، رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سالم عبد الله، وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي المهندس حمد العقيلي.

وتضمنت الآليات المسلمة لوزارة العدل، عددًا من السيارات الخدمية اللازمة لتشغيل الوزارة.

كما شملت عددًا من آليات شفط المياه لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بعد إتمام عملية صيانتها من قبل الحكومة المؤقتة، في إطار استعدادها لاستقبال فصل الشتاء. (وال- بنغازي) ر ت

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