دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع وضع شبكة الاتصالات مع رئيس الهيأة

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، أوضاع شبكة الاتصالات.

وناقش دولته خلال الاجتماع عقده مع رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد سالم عبد الله، آخر التطورات في الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وكيفية توفير كافة السُبل لضمان سيّر العمل على أكمل وجه.

وأطلّع دولته على أوضاع الشبكة العامة للاتصالات، وأبرز المشاكل التي واجهته خلال الأيام الماضية وآليات تداركها. (وال- بنغازي) ر ت

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