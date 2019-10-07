دولة رئيس مجلس الوزراء يُناقش مشاريع بلدية طبرق مع عضو مجلس النواب عن المنطقة

بنغازي 07 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، سيّر عمل مشاريع الحكومة في بلدية طبرق.

هذا وناقش دولة الرئيس خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب عن الدائرة السيد الصالحين عبد النبي، العديد من المواضيع منها مشروع تنفيذ توصيل خط النهر الصناعي ( أجدابيا – طبرق )، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع في القريب العاجل.

كما ناقش دولته موضوع تنفيذ مُصفاة طبرق الجديدة، كما وافق دولة رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء فرع لأكاديمية الدراسات العليا، وإضافة ملحق للمعينين بالبلدية.

وأبدى دولته الموافقة على تشكيل لجنة أزمة، لمتابعة مشاريع طبرق، وكيفية وضع الحلول النهائية لأزمة المياه، ووضع الحلول لمرتبات الشركات العامة وشركة التحلية المياه.

وتطرق دولة الرئيس خلال اللقاء، إلى المشاكل والعراقيل التي تُواجه منفذ أمساعد البري، وكيفية توفير كافة الاحتياجات لضمان سيّر العمل على أكمل وجه. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال