إدارة جديدة تقود “الليبية للاستثمارات الأفريقية”

أعادت الجمعية العمومية للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية تشكيل مجلس إدارة الشركة، وجاء هذا خلال اجتماع موسع عقد الأيام الماضية برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا نصر سالم وحضور ممثلين عن مؤسسات عدة بينها ديوان المحاسبة وممثلين عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالإضافة للمدير العام للمحفظة موسى عتيق.

وشمل قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديدة الأسماء المختارة والمكافآت والمسمى الوظيفي لهم واختير عبد الحكيم الشويهدي رئيسا لمجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية.

وخصصت الجمعية العمومية للشركة مبلغ ثلاثة آلاف دينار كمكافأة شهرية لرئيس مجلس الإدارة الجديد، الذي شُكّل بعضوية محمد صميدة وصالح أحمد وحسن الفرجاني ونزار الشريف ومحمد مختار وخصص لكل منهم ألفان وخمسمئة دينار كمكافأة شهرية.

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