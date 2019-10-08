“مالية الوفاق” تُحدد ضوابط مراسلات مخاطبة الرئاسي

طلبت وزارة المالية من كافة مديري الإدارات والأقسام ومراقبي مراقبة مكاتب الخدمات المالية في المناطق عدم مخاطبة المجلس الرئاسي وأن يتم ذلك فقط عن طريق وزير المالية.

وجاء في كتاب وزارة المالية الذي اطلعت 218 على نسخة منه، أن مراسلات الوزارات يجب أن تكون عن طريق إدارات مماثلة في وزارة المالية وأن يتضمن كتاب المراسلة اسم وصفة المسؤول مع إيضاح اسم المحرر والقائم بالطباعة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت انتهاء أعمال اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية من مناقشة ميزانيات الجهات الممولة من الخزانة العامة التي بلغت نحو أربعمئة مؤسسة.

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