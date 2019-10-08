اقتصاد

“مالية الوفاق” تُحدد ضوابط مراسلات مخاطبة الرئاسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلبت وزارة المالية من كافة مديري الإدارات والأقسام ومراقبي مراقبة مكاتب الخدمات المالية في المناطق عدم مخاطبة المجلس الرئاسي وأن يتم ذلك فقط عن طريق وزير المالية.

وجاء في كتاب وزارة المالية الذي اطلعت 218 على نسخة منه، أن مراسلات الوزارات يجب أن تكون عن طريق إدارات مماثلة في وزارة المالية وأن يتضمن كتاب المراسلة اسم وصفة المسؤول مع إيضاح اسم المحرر والقائم بالطباعة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت انتهاء أعمال اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية من مناقشة ميزانيات الجهات الممولة من الخزانة العامة التي بلغت نحو أربعمئة مؤسسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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