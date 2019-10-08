اضطرابات العراق ترفع خام برنت إلى 58.79 للبرميل

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم ارتفاعا وسط الاضطرابات التي يشهدها العراق مما زاد المخاوف بشأن الإمدادات في ظل القلق من ركود الطلب على الخام، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون النتائج من المحادثات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم هذا الأسبوع

ووصل خام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم إلى 58.79 دولارا للبرميل مرتفعا بمقدار 44 سنتا بما يقارب ارتفاع الخام المقابل للوسيط الأمركي الذي صعد 42 سنتا مسجلا 53.17 دولارا للبرميل.

يذكر أنه سيتم عقد محادثات بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يوم الخميس المقبل بغياب التفاؤل في التوصل لاتفاق شامل لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية