مشاهد حصرية.. “نافورة نفط” مُهملة بصحراء ليبيا

تنعم ليبيا بالموارد الطبيعية من بينها النفط الذي يقدر احتياطيها منه بحسب منظمة الدول العربية المنتجة للنفط “أوبك” بأكثر من 48 مليار برميل وضعتها في المرتبة الخامسة بين أكبر احتياطيات الدول العربية، كما لفتت وكالة الطاقة الدولية بأن العمر الافتراضي للنفط في ليبيا يتراوح بين 70 و 112 عاماً.

لكن على ما يبدو أن هذه الخيرات تتعرض لسوء إدارة الموارد من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن أثبتت فيديوهات حصرية تحصلت عليها 218 لآبار نفطية تم اكتشافها منذ سنوات بالقرب من بلدة سيناون تظهر تعرضها للإهمال وعدم وجودها داخل نطاق شركة أو وجود حراسة عليها، يخرج منها النفط باستمرار دون الاستفادة منها في عمليات الإنتاج أو استثمارها وتقدر مصادر مطلعة في سيناون عدد الآبار الموجودة بـ35 بئرا مغلقة يتسرب منها النفط الخام وسط تخوفات من مراقبين أن تستغل الثروة السائبة في عمليات تهريب وتمويل الإرهاب.

وحاولت 218 التواصل مع مدير المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط محمد المغربي عدة مرات للحصول منه على تفسير لوجود هذه الآبار وسبب إهمالها، دون الحصول على أي رد من جانبه.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لرفع إنتاجها عام 2023 إلى أكثر من مليوني برميل بهدف تعزيز الصادرات وتنمية الإيرادات السنوية من النقد الأجنبي وكان المجلس الرئاسي قد خصص قبل أيام مليارا ونصف المليار دينار تعزيزا لعمليات الإنتاج والحفاظ على مستوياته الحالية التي قالت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بلغت مليونا وثلاثمئة ألف برميل سنويا.

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