البريقة تسعى لدفع رواتب مستخدميها في “الوسطى والشرقية”

تعمل شركة البريقة لتسويق النفط على إيجاد حل سريع لدفع رواتب عامليها في المناطق الوسطى والشرقية بعد تعطيلها من قبل “الجسم الموازي”، بحسب وصف بيان للمؤسسة الوطنية للنفط.

ونقلت المؤسسة عن شركة البريقة تأكيدها أن عامليها بالمناطق الوسطى والشرقية لم يستلموا رواتب شهر سبتمبر بعد قيام مجلس الإدارة الموازي بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس، وبعد رفض المصارف الاعتراف بشرعية هذا الجسم الموازي والحجز على الحسابات المصرفية لديها.

من جهته أكد رئيس الشركة عماد بن كورة أن “البريقة” ستقوم بتسديد مرتبات جميع الموظفين في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم فعليا دفع رواتب الموظفين في جميع مناطق البلاد الأخرى دون تأخير.

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا أكدت الأسبوع الماضي أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية وتصديرها من وإلى ليبيا.

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