دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع سيّر عمل وزارة الاقتصاد ويطمئن على توفر المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية

بنغازي 08 أكتوبر 2019 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، مع معالي وزير الاقتصاد الدكتور منير عصر، سيّر عمل الوزارة.

وناقش دولته بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، سيّر عمل الوزارة، والاحتياجات التي يجب توفيرها لضمان سيّر عملها على الوجه الأمثل.

كما أطلّع دولة الرئيس على توفر المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية بمخازن صندوق موازنة الأسعار، مُطمئنًا على تغطية كافة حاجات المواطنين.

وأطلّع دولته على خطة الوزارة للعام القادم، لضمان سيّر العمل على الوجه الأمثل. (وال- بنغازي) ر ت

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