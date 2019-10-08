البريقة تؤكد عزمها تسديد مرتبات موظفيها في أقرب وقت

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط؛ عزمها تسديد مرتبات جميع موظفيها في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عماد بن كورة؛ إن الموظفين بالمناطق الوسطى والشرقية؛ لم يستلموا بعد رواتب شهر سبتمبر نتيجة قيام مجلس الإدارة الموازي الذي شكل مؤخرا؛ بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس، إلى جانب رفض المصارف الاعتراف بشرعية هذا الجسم الموازي والحجز على الحسابات المصرفية لديها.

وكانت الحكومة المؤقتة قد عينت في سبتمبر الماضي مجلس إدارة مواز لشركة البريقة يرأسه خير الله العبيدي يقود الشركة في مناطق الشرق والوسط؛ مرجعة قرارها إلى رفض الشركة بطرابلس؛ تزويدهم بكميات مناسبة من الوقود، لا سيما وقود الطائرات، وهو ما نفاه رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله باستمرار؛ قائلا إن الوقود المرسل إلى المنطقة الشرقية يكفي احتياجاتها وأكثر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار