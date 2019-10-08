مصرف الصحاري عين زارة يعلن عن إصدار بطاقات بديل ونقود

أعلن مصرف الصحاري فرع عين زارة، لزبائنه عن إصدار وشحن البطاقات المحلية، بطاقة بديل وبطاقة نقود.

وأوضح المصرف أن عملية الاستلام ستتم بشكل فوري والتفعيل سيتم بعد يومين من استلامها، تشجيعا للخدمات الإلكترونية، وأن الزبائن يُمكنهم شراء أكثر من 3000 نقطة بيع للمحلات التجارية والأسواق، إضافة إلى توفير نقاط البيع للتجار “الآلة”، من شركة معاملات وشركة تداول.

وأشار المصرف في إعلانه، لمن يرغب في اقتناء البطاقات، التوجه لمصرف الصحاري عين زارة، مصحوبا بصورة جواز سفر ورقم الوطني، وللتجار صورة من الترخيص وصورة جواز صاحب المحل ورقمه الوطني، أو صورة عقد الإيجار أو صورة من رخصة الشركة.

وأضاف مصرف الصحاري فرع عين زارة، أن عملية ربط البطاقات بالحسابات المذكورة، جاري العمل عليها، لتسهيل خدماته لجميع الزبائن.

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