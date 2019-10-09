ميناء طرابلس يستقبل سفناً محملة بالوقود والمواشي

أصدرت الشركة الليبية للموانئ تقريرها الدوري حول السفن الراسية بميناء طرابلس البحري حيث دخل الميناء العديد من السفن المحملة بالغاز والمواشي والبضائع المتنوعة.

وأشارت الشركة إلى دخول السفينة غاز كونكورد إلى رصيف الشعاب وعلى متنها نحو 2300 طن من الغاز المسال.

ودخلت السفينة “امينا أم” التابعة لوكالة الربان العالمية على الرصيف رقم 15 محملة بـ16 ألف طن ونصف من القمح الصب، فيما رست السفينة أنوار النصر على الرصيف رقم 30 وعلى متنها أكثر من 25 ألف طن من وقود البنزين.

وبحسب تقرير الشركة، فقد رست السفينة “نادر إيه” محملة بـ 2000 رأس من الأغنام وقرابة 500 رأس من العجول على الرصيف رقم 14 بميناء طرابلس.

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