اقتصاد

إيرادات منفذ امساعد عن شهر سبتمبر تتخطى النصف مليون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مكتب مراقبة الخدمات المالية في بلدية امساعد، الاثنين، بيانات أوضح فيها إيرادات فرض رسوم على سائقي الشاحنات الداخلة والخارجة من منفذ امساعد بالإضافة للمسافرين المصريين والمخالفات المرورية عن الفترة ما بين العاشر والثلاثين من سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الرسوم المفروضة على سائقي الشاحنات المارة عبر المنفذ بلغ 678 ألفا و492 دينارا.

وكانت مديرية أمن منفذ امساعد البري قد فرضت رسوما مالية على دخول مواطني مصر إلى ليبيا بقيمة 87 دينارا للفرد كما تم تحديد رسوم على سائقي الشاحنات بقيمة 207 دنانير، وبلغت قيمة الرسوم على مساعد سائق الشاحنة بقيمة 75 دينارا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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