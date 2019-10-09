إيرادات منفذ امساعد عن شهر سبتمبر تتخطى النصف مليون

أصدر مكتب مراقبة الخدمات المالية في بلدية امساعد، الاثنين، بيانات أوضح فيها إيرادات فرض رسوم على سائقي الشاحنات الداخلة والخارجة من منفذ امساعد بالإضافة للمسافرين المصريين والمخالفات المرورية عن الفترة ما بين العاشر والثلاثين من سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الرسوم المفروضة على سائقي الشاحنات المارة عبر المنفذ بلغ 678 ألفا و492 دينارا.

وكانت مديرية أمن منفذ امساعد البري قد فرضت رسوما مالية على دخول مواطني مصر إلى ليبيا بقيمة 87 دينارا للفرد كما تم تحديد رسوم على سائقي الشاحنات بقيمة 207 دنانير، وبلغت قيمة الرسوم على مساعد سائق الشاحنة بقيمة 75 دينارا.

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