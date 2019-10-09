بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي للعام 2019 .
بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي
بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي للعام 2019 .
بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي للعام 2019 .
كله كذب عبارة عن حبر مكتوب على الورق وليس أكثر . ياأخوان مصرف ليبيا المركزى بطرابلس ياخونة ستدفعون ثمن سراقتكم للاموال الليبين أنتم وأولادكم عاجلا أو أجلا . لعنة الله على خونة ليبيا الى يوم الدين . أولياء دم ليبيا . على الفسى .
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