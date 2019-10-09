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بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي للعام 2019 .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كله كذب عبارة عن حبر مكتوب على الورق وليس أكثر . ياأخوان مصرف ليبيا المركزى بطرابلس ياخونة ستدفعون ثمن سراقتكم للاموال الليبين أنتم وأولادكم عاجلا أو أجلا . لعنة الله على خونة ليبيا الى يوم الدين . أولياء دم ليبيا . على الفسى .

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