مركزي طرابلس يكشف عن حجم الإيرادات المالية والإنفاق خلال التسعة أشهر الماضية

طرابلس-العنوان

كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس، اليوم الأربعاء، عن حجم الإيرادات المالية من قطاع النفط والقطاعات السيادية الأخرى كالضرائب والجمارك والاتصالات والتي تعود ايراداتها لخزانة الدولة خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبيّن المصرف، أن حجم الإيرادات الفعلية بلغ 35.101 مليار دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق الفعلي 29.266 مليار دينار، وبفائض بلغ 5.835 مليار دينار.

وأوضح، أن إيرادات قطاع النفط بلغت 22.752 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب 685 مليون، والجمارك 224 مليونا، والاتصالات 201 مليون، وأرباح المصرف المركزي 125 مليونا، وبيع المحروقات في السوق المحلي 125 مليونا، ورسوم الخدمات و”إيرادات أخرى” 463 مليونا”، بينما بلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 16.942 مليار دينار.

وأشار المصرف إلى 54 بالمئة من حجم الإنفاق خصصا على المرتبات حيث بلغت 15.883 مليار دينار، فيما بلغ الانفاق على الميزانية التسييرية 5.807 مليار دينار، وباب التنمية 2.258 مليار، والدعم 5.318 مليار دينار.

وبحسب المصرف؛ فإن بيانات الإنفاق لا تتضمن مرتبات شهر سبتمبر لعام 2019 لعدم ورودها إلى المصرف من وزارة المالية قبل نشر البيان.

وأكد المصرف أنه يغطي الإنفاق على أبواب الميزانية وفقا للترتيبات المالية المعتمدة لعام 2019 لكافة القطاعات والمناطق وعلى كامل التراب الليبي، مشيرا إلى أن ايرادات النفط والغاز مثلت المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية لعام 2019 بنسبة 93بالمئة.

وأوضح أن الانفاق على الدعم في الباب الرابع شمل 1.051 مليار للإمداد الطبي، و3.150 مليار على المحروقات، و615 مليون دينار على الكهرباء و307 مليون دينار للنظافة العامة و195 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

وبيّن أن اجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي بلغ 17.146 مليار دولار، منها مبلغ 12 مليار لتغذية الحسابات التجارية بالمصارف و4.25 مليار دولار تحويلات مالية للدولة، و505 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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