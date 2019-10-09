المركزي: الإيرادات الفعلية للأشهر التسعة الماضية بلغت 41 مليار

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات

النفطية والسيادية ورسوم بيع النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي إلى نهاية

سبتمبر الماضي، بلغ 41 مليارا و 517 مليون دينار.

وبيّن المركزي، في بيان له، أن إجمالي الإيرادات النفطية

والسيادية بلغ 24 مليارا و 575 مليون دينار، في حين وصلت رسوم بيع النقد الأجنبي

إلى 16 مليارا و942 مليون دينار، وسجلت إيرادات الضرائب 685 مليون دينار، والجمارك

224 مليونا، والاتصالات 201 مليون.

وأشار المصرف

إلى أن إجمالي الإنفاق منذ بدء العام إلى نهاية سبتمبر وصل إلى 29.266 مليار دينار

دون تسجيل عجز.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن، في يناير الماضي،

أن إجمالي الإيرادات لعام 2018 بلغ 35.9 مليار دينار.

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