المركزي: 6 مليارات دينار فائض الإيرادات حتى سبتمبر

أفاد مصرف ليبيا المركزي بتحقيق فائض بنحو 6 مليارات دينار في الترتبيات المالية بين الإيرادات الفعلية والمقدرة منذ مطلع العام حتى سبتمبر.

كما أعلن المصرف في بيان له اليوم الأربعاء، تسجيل فائض بنحو 5 مليار دينار بين النفقات الفعلية والأخرى المقدرة.

وأوضحت أرقام المصرف أن إيرادات النفط والغاز هي المورد الأهم إذ مثلت نسبة 93% من تمويل الترتيبات المالية، بقيمة 22 مليار دينار.

وتنافس إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي الإيرادات النفطية إذ بلغت نحو 17 مليار دينار، وحققت في الترتيبات المالية فائضا بـ5 مليارات بين المقدر والفعلي.

ويذكر المصرف أن 54% من الإنفاق الفعلي ذهبت إلى بند المرتبات وهو باب ما زال يشكل النسبة الأعلى بين بقية الأبواب: التسييرية والتنمية والدعم.

وتوزعت النفقات في باب الدعم بين الإمداد الطبي والمحروقات والكهرباء والنظافة والمياه والصرف الصحي ووصلت قيمة المدفوعات 29 مليار دينار بفائض يقارب الـ6 مليارات.

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