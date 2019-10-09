اقتصاد

اضطرابات العراق ترفع أسعار النفط عالمياً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم ارتفاعا وسط الاضطرابات التي يشهدها العراق مما زاد المخاوف بشأن الإمدادات في ظل القلق من ركود الطلب على الخام، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون النتائج من المحادثات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم هذا الأسبوع.

ووصل خام القياس العالمي برنت في جلسة افتتاح اليوم إلى 58.79 دولارا للبرميل مرتفعا بمقدار 44 سنتا بما يقارب ارتفاع الخام المقابل للوسيط الأمركي الذي صعد 42 سنتا مسجلا 53.17 دولارا للبرميل.

يذكر أنه سيتم عقد محادثات بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يوم الخميس المقبل وسط غياب التفاؤل حول إمكانية التوصل لاتفاق شامل يُنهي الحرب التجارية بينهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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