لجنة حصر الأضرار تواصل أعمالها بمنطقة وسط البلاد في بنغازي

بنغازي 09 أكتوبر 2019 (وال)- قال المواطن ماهر الغرياني أحد المتطوعين في أعمال إعادة إحياء وإعمار الأحياء والشوارع المتضررة بمنطقة وسط البلاد في بلدية بنغازي _ لوكالة الانباء الليبية _ إن لجنة حصر الأضرار المكلفة من قبل قطاع الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة تواصل أعمال حصر المنازل المتضررة بالمنطقة .

وذكر الغرياني، إن اللجنة ستقوم اليوم الأربعاء، بزيارة ميدان البلدية شارع “عمر المختار” لحصر الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية التي خاضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية، التي تحصنت داخل الأحياء السكنية بمنطقة وسط البلاد .

ونوّه الغرياني، أن التجمع سيكون بالحديقة المقابلة لمبنى الإسكان و المرافق في بداية شارع عمر المختار داعياً سكان شارع عمر المختار والذين تعرضت منازلهم للأضرار، بالحضور والاستفسار من السادة المهندسين أعضاء لجنة حصر الاضرار . (وال_بنغازي) ع م /ف و

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