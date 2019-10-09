الشركة العامة للمياه والصرف الصّحي بنغازي.. تواصل أعمال تنظيف غرف التصريف في وسط البلاد

بنغازي 09 أكتوبر 2019 (وال)- أطلقت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، حملة لتنظيف لجميع غرف تصريف مياه الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة وسط البلاد في مدينة بنغازي استعداداً لفصل الشتاء .

هذا وتمكّنت الشركة حتى الآن، من تنظيف غرف التصريف، بشارع الشريف و شارع الجهمي، وشارع بن عيسى، إضافة إلى شارع عمرو بن العاص .

هذا وقد أكّد سكان وسط البلاد، إن جميع غرف التصريف بالمنطقة مغلقة نتيجة تراكم الأتربة، والتى لم يتم تنظيفها منذ حوالي أربعة أعوام ، نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المنطقة أثناء الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

ودعى نشطاء وأعيان منطقة وسط البلاد، جميع سكان المنطقة إلى مد يد العون لرجال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي والذين يواصلون أعمالهم بالمنطقة رغم جميع الظروف الراهنة .

يشار إلى أن الشركة العامة للمياه، ستواصل أعمالها في المنطقة؛ حتى يتم تنظيف كل غرف تصريف المياه . (وال_بنغازي) ع م /ف و

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