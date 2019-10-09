احتيتة : تم تسليم قطع الغيار الموردة من قِبل شركة الخليج العربي للنفط لمحطة تحلية المياه طبرق

بنغازي 09 أكتوبر 2019 (وال)- صرّح عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة، أمس الثلاثاء ، بأن الحاوية التي تحوي قطع غيار الخاصة بمحطة معالجة المياه، قد تم تسليمها إلى محطة تحلية المياه طبرق.

وأشار إحتيتة، أن هذا الدعم يأتي ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركاتها.

وتابع عضو لجنة الإدارة، أنه سبق وأن خاطبت بلدية طبرق شركة الخليج العربي للنفط للمساعدة في حل أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها طبرق، وقد تبنت الشركة هذه المساهمة، وخاطبت المؤسسة الوطنية للنفط لإمكانية إدراجها ضمن برامج التنمية المستدامة، وبعد الموافقة تابعت شركة الخليج العربي للنفط إجراءات شراء وجلب قطع الغيار المطلوبة، وإتمام جميع الإجراءات الجمركية والمناولة والنقل.

وختم إحتيتة، ” أعبر عن شكري وامتناني باسم لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي، لإدارة الإمداد وإدارة الشؤون المالية، وإدارة النقل، وميناء الحريقة النفطي، وكل من ساهم من باقي الإدارات الأخرى، والإدارة العامة للتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط متمنياً أن يشكل هذا الدعم عاملاً إيجابياً في حل أزمة المياه بدار السلام” . (وال-بنغازي) ع ط/ف و

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