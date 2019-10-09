شكشك يطالب بتقديم تقارير المصروفات والإيرادات

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك كافة المسؤولين والمراقبين الماليين في المؤسسات العامة المنوط بها تنفيذ الموازنة العامة للدولة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بتقديم التقارير الدورية والنتائج الشهرية لوكيل وزارة المالية خلال المدة المسموح بها لإعداد التقارير.

وأكد شكشك في كتاب وجهه للمسؤولين والمراقبين الماليين، ألا تتجاوز مدة تقديم التقارير الشهر التالي وأن تشمل بيانات مفصلة على المصروفات والإيرادات في كل مؤسسة.

وبحسب الكتاب الذي اطلعت قناة 218 على نسخة منه، فقد شدد شكشك على ضرورة العمل بالقواعد المالية وتسليم التقارير في مواعيدها، موضحا أن كل من يخالف أو يتأخر في تقديمها فيستعرض للمساءلة القانونية.

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