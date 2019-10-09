تراجع جديد للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية اليوم الاربعاء بختام التعاملات

شهدت السوق الموازية، تراجع مستوى الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بختام التعاملات المسائية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس .

-دولار = 4.24.25

-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.20

-دولار بشيك المصدق =4.32الجمهورية

-دولار بشيك المصدق =4.35التجارة والتنميه

-اليورو =4.57

-الباوند =5.13

-بطاقات 500$ دولار =3.75

-بطاقات 10الف دولار =3.85

-100دينار ليبي =69 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =143دينار ليبي

-100دينار ليبي =385جنيه مصرى

-الذهب المسبوك =150لجرام

-الذهب الكسر عيار 147=18 لجرام