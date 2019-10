انخفاض أسعار النفط حول العالم متأثرةً بارتفاع مخزونات الخام في أمريكا

انخفضت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بظهور بيانات أمريكية سلبية بشأن المخزونات، وتخوفات من تباطؤ الطلب على الخام.

حيث قال معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بـ4.1 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.

هذا وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.33 بالمئة أو 19 سنتاً إلى 58.05 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.34 بالمئة أو 18 سنتاً إلى 52.45 دولارا للبرميل.

وتسود تخوفات عالمية من احتمالية كبيرة لتباطؤ الطلب على الخام خلال الربع الأخير من 2019 وبداية 2020.

