ترامب يهدد بـ”محو اقتصاد تركيا”

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء، تهديده بـ”محو الاقتصاد التركي”، بحال قضى الجيش التركي على الأكراد في سوريا.

وجاء تعليق ترامب ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول مخاوفه من أن يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، في وقت بدأت فيه القوات التركية دخول الأراضي السورية ضد قوات “سوريا الديمقراطية” لفرض منطقة آمنة.

وأجاب ترامب “سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك”، وأضاف “فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون” وذلك في إشارة إلى عقوبات أميركية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أميركي، وأعرب عن أمله في أن يتصرف بعقلانية.

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