اقتصاد

ترامب يهدد بـ”محو اقتصاد تركيا”

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء، تهديده بـ”محو الاقتصاد التركي”، بحال قضى الجيش التركي على الأكراد في سوريا.

وجاء تعليق ترامب ردا على سؤال لأحد الصحفيين حول مخاوفه من أن يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، في وقت بدأت فيه القوات التركية دخول الأراضي السورية ضد قوات “سوريا الديمقراطية” لفرض منطقة آمنة.

وأجاب ترامب “سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك”، وأضاف “فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون” وذلك في إشارة إلى عقوبات أميركية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أميركي، وأعرب عن أمله في أن يتصرف بعقلانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نفس ما حدث مع صدام عندما اعطت السفيرة الامريكية الضوء الاخضر لصدام حسين لدخول العراق ثم دمرته بعد ذلك والاسطى اردوغان لم بستوعب الدرس فهو دخل برجليه الى المصيدة التى ستدمر اقتصاده مما سيؤدى الى ثورة شعبية ضده

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  • .نفس ما حدث مع صدام عندما اعطت السفيرة الامريكية الضوء الاخضر لصدام حسين لدخول الكويت ثم دمرته بعد ذلك والاسطى اردوغان لم بستوعب الدرس فهو دخل برجليه الى المصيدة التى ستدمر اقتصاده مما سيؤدى الى ثورة شعبية ضده

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