 مالية الوفاق: السفارات والبعثات الدبلوماسية تتصرف في الودائع

قال وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج عبدالرحمن بومطاري، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة، محاولة البعض بالتصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تعديًا صريحًا على المال العام.

وأوضح وزير المالية، في خطاب وجهه إلى المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، أن هذا الإجراء يعد تعديًا صريحًا على المال العام، قائلاً: “أي تصرف منكم تجاه هذه الودائع والاحتياطيات والأرصدة دون تفويض، سوف يعرضكم إلى مساءلة قانونية وعقوبات جنائية، وسوف تُتخذ ضد المخالفين الإجراءات القانونية كافة، وإيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق”.

وأضاف: “نظرًا لخطورة ما سبق، وما يترتب عليه من تبعات يُطلب منكم إبلاغنا وبشكل عاجل وفوري عن هذه التجاوزات إن وجدت، حتى يتسنى لوزارة المالية استدراك مثل هذه الأفعال، وضمانًا لعدم وقوعكم تحت طائلة المسؤولية”.

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