البريقة تؤكد صرف رواتب العاملين في المناطق الوسطى والشرقية بعد محاولة المجلس الموازي عرقلتها

أكدت شركة

البريقة للنفط إحالة صكوك رواتب وحوافظ العاملين لديها في المناطق الوسطى والشرقية

عن شهر سبتمبر للمصارف رغم محاولات الإدارة الموازية في المنطقة الشرقية عرقلتها.

وقال رئيس

لجنة الإدارة بالشركة “عماد بن كورة”، إن مجلس الإدارة الموازي غير

الشرعي غير قادر على إدارة حتى الأمور الأساسية في الشركة، مضيفا أنهم عالجوا

مشكلة صرف الرواتب بشكل عاجل؛ ليتمكن المستخدمون بالمنطقة الشرقية من صرفها.

وطالب “بن كورة” ما يسمى المجلس

الموازي بالتنحي والعدول عن المغالطات التي يرتكبونها؛ لكي تتمكن الشركة الشرعية

من استعادة النظام داخلها.

وكانت المؤسسة

الوطنية للنفط قد أدانت، في بيان لها الشهر الماضي، محاولات الحكومة الموازية

تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط، رافضة الادعاءات الباطلة التي تروجها عن أن

إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية بكمياتها الحالية غير كافية.

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