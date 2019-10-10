فخامة رئيس مجلس النّواب يصدر قرار يقضي بتشكيل لجنة استقرار وأعمار مدينة درنة

درنة 09 أكتوبر 2019 (وال)- أصدر فخامة رئيس مجلس النّواب المستشار عقيلة صالح إقويدر، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة استقرار وإعادة إعمار درنة .

ويأتي هذا القرار من أجل إعادة إعمار مدينة درنة، بعد أن حررّتها القوات المسلّحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، من الجماعات الإرهابية .

ويقضى القرار رقم (68) لسنة 2019 م، بشأن تشكيل لجنة تسمى لجنة إعادة استقرار مدينة درنة، والتي تكون برئاسة دولة الرئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني، والسيد علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا، وعميد بلدية درنة السيد عبدالمنعم الغيثي عضوا.

ومن أهم مهام اللّجنة، هو إعادة الاستقرار للمدينة بعد أن عاثت فيها الجماعات الإرهابية فسادًا، والوقوف على متطلبات القطاعات والدوائر الحكومية والاحتياجات العامة للمدينة . (وال_درنة) ر ت / ف و

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