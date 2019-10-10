الوطنية للنفط تؤكد إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية

المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز استأنفت عمليات الإنتاج بمصنع البولي ايثيلين بقدرة إنتاجية تبلغ 160,000 طن سنويا بعد إكمال أشغال الصيانة.

واعتبر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، الأربعاء، إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات الكيمياوية إنجازا عظيما بالنسبة لقطاع الطاقة في ليبيا بعد تمكن الشركة من القيام بالأشغال من استئناف الإنتاج على الرغم من التحدّيات والظروف الصعبة.

وأضاف صنع الله بأن إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية يُعتبر خطوة هامّة لتعزيز الاقتصاد المحلّي، والنهوض بالاقتصاد الوطني باعتباره أكبر منطقة صناعية في ليبيا.

وأكد صنع الله إلى أن عملية استئناف عمليات الإنتاج تساعد في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام.

وأفادت المؤسسة بأن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تهدف على المدى الطويل إلى تصدير 60 بالمئة من الإنتاج، لافتة أنّه من المتوقّع أن يتم تشغيل خطّ الإنتاج الثاني لمصنع البولي ايثيلين بحلول شهر مايو 2020.

يشار إلى أن شركة رأس لانوف للصناعات البتروكيمياوية متوقفة منذ عام 2013.

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