صرف مرتبات موظفي “البريقة” المتأخرة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط إحالة صكوك رواتب العاملين عن شهر سبتمبر في المناطق الوسطى والشرقية إلى المصارف بالمناطق المعنية.

وتمت إحالة الصكوك من قبل الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة للمصارف للبدء في إجراءات تحويل الرواتب على أن يتلقى العاملون رواتبهم اليوم الخميس.

وأكدت الشركة قبل يومين أن عامليها بالمناطق الوسطى والشرقية لم يستلموا رواتب شهر سبتمبر بعد قيام مجلس الإدارة الموازي بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس، وبعد رفض المصارف الاعتراف بشرعية هذا الجسم الموازي والحجز على الحسابات المصرفية لديها.

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