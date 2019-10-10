مستخدمي شركة الخليج بمدن الجبل الأخضر يُعربون عن معاناتهم بسبب إغلاق مطار الأبرق الدولي

بنغازي 10 أكتوبر 2019 (وال)- أعرب مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط القاطنين بمدن الجبل الأخضر، عن معاناتهم منذ أربعة أشهر بسبب مشقات السفر من وإلى الحقول النفطية، نظرًا لإغلاق مطار الأبرق كافة رحلاته الجوية.

وذكر مستخدمي الشركة أنه بعدما كان مطار الأبرق المنفس الوحيد لمدن الجبل الأخضر، وذلك للتنقل من وإلى بقية المدن، وكذلك إلى الحقول التابعة للشركة.

وأوضح أحد مستخدمي الشركة – طلب تحفظ على عدم ذكر اسمه- أنه بالرغم من سعي إدارة شركة الخليج العربي للنفط، بعمل استثناء خاص لرحلاتها عبر منفذ مطار الأبرق، وتواصلها مع السلطات المعنية، إلا أن الموضوع لازال يُعتبر معقدًا بعض الشيء.

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة تواصل سعيها لتوفير وسائل نقل بديلة “كحافلات”، لنقل المستخدمين إلى مطار طبرق، والذي يُعتبر أقرب منفذ إلى مطار الأبرق ولو مؤقتًا، إلى حين استئناف الرحلات الجوية عبر مطار الأبرق الدولي. (وال- الجبل الأخضر) ن ع/ ر ت

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