وزارة المالية: شركات الاتصال تخسر 376 مليون دينار بـ2019

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إن قطاع الاتصالات في البلاد سجل خسائر مالية بلغت 376 مليون دينار خلال العام الحالي.

وكشفت الوزارة خلال تقريرها الخاص بالترتيبات المالية للعام 2019 الصادر أمس الأربعاء، عن تراجع كبير في قيمة الإيرادات الخاصة بالاتصالات.

وذكر الوزارة أنه كان من المتوقع وصول إيرادات شركات الاتصالات المختلفة إلى نصف مليار دينار تقريبًا، بينما وصلت الأرباح إلى 187 مليون دينار منذ يناير الماضي.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية عن الأسباب التي أدت إلى خسارة القطاع لمئات الملايين، بخلاف بعض الجهات الأخرى.

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