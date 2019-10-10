اقتصاد

“انفراجة مؤقتة” لأزمة الوقود في ترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنفرج أزمة الوقود في مدينة ترهونة مؤقتا وأمنيات بأن يكون هذا الحال مستمرا، فمحطات الوقود في المدينة فتحت أبوابها وشرعت بتوزيع الوقود على المواطنين بعد غياب لم يطل مداه وبعملية تنظيمية أشرفت عليها مديرية الأمن.

وظل الوقود متوفرا خلال هذا الأسبوع كما ستصل شحنات أخرى في الوقت القريب ما يقلص من طول الطوابير والوقوف لساعات طويلة أمام محطات الوقود.

عمل مستمر داخل محطات الوقود وتنظيم وإشراف على توزيع الوقود من قبل مديرية الأمن وتفهم ووعي المواطنين في هذه الأزمة أمور جعلت من عمليات توزيع الوقود ميسرة وسلسلة وتسير وفق المطلوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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