المصرف التجاري الوطني يعتزم فتح فرعًا في المرج

المرج 10 أكتوبر 2019 (وال)- كشف مدير الفروع بمصرف التجاري الوطني فيصل عبد ربه، عن مساعي إدارة المصرف الجاهدة لافتتاح فرع للمصرف بمدينة المرج.

وقال فيصل عبد ربه – لوكالة الأنباء الليبية – إن الخطوة جاءت بعد زيارة الأسبوع الماضي، لجنة مُتمثلة في مدير إدارة فروع منطقة بنغازي مرعي المسماري، ومساعد مدير الإدارة سامي الكتاف، وخالد أسلومة، وأحمد لشكيع، من أجل الوقوف على آخر المستجدات للفرع، وأعمال التجهيزات قبيل الافتتاح.

وأضاف فيصل عبد ربة أن افتتاح الفرع بالمرج، جاء تماشيًا مع سياسية المصرف وإستراتيجيته، لفتح فروع في كافة ربوع ليبيا، وتماشياً مع ما يشهده القطاع المصرفي في العالم من تطورات في مجال تقنية المعلومات والخدمات المصرفية المباشرة وغير المباشرة.

يُذكر أن المصرف التجاري الوطني يُعتبر أحد أعرق وأهم المصارف التجارية على مستوى ليبيا والإقليمي والعالمي، حيث يسعى إلى إيجاد القيمة الحقيقة للمنتجات التي يقدمها، والخدمات التي يؤديها، من خلال انتشار فروعه، وتواجده في ساحة الأعمال المصرفية والمالية محليًا. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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